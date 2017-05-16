Karayip Korsanları 5, Hackerlar Tarafından Çalındı!

Disney'in başarılı serilerinden Karayip Korsanları'nın son filmi hackerların kurbanı oldu. Filmi çalan hackerlar, Disney'i yüklü miktarda fidye ile tehdit ediyorlar.

Sinema dünyasının ünlü serilerinden Karayip Korsanları, 5. filmi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 3. film olan Dünyanın Sonu ile adını tarihine yazdıran Karayip Korsanları, arkasından gelen Gençlik Pınarı ile beklenileni verememiş ve birçok eleştirinin odak noktası olmuştu. Başrolde bir kaz daha Johnny Depp’i göreceğimiz Karayip Korsanları’nın 5. filmi “Ölü Adamlar Masal Anlatamaz”, bu sıralar çok büyük bir tehditle korkutuluyor.

Hollywood Reporter ve Deadline’a göre Karayip Korsanları 5, bilgisayar korsanları tarafından çalındı ve korsanlar, şu anda Disney’den fidye istiyor. Fidye verilmemesi halinde filmi henüz çıkmadan yayınlayacaklarını belirten hackerların bu filme nasıl ulaştıkları bilinmiyor.

Yaklaşan yayın tarihi ile birlikte milyon hatta milyar dolarlar kazanmayı hedefleyen Disney’den “muazzam miktarda” para talep eden hackerlar, bu parayı Bitcoin üzerinden istiyorlar. Muhabirin yaptığı açıklamada, korsanların talepleri karşılanmazsa filmin her seferinde daha uzun bir parçası yayınlanacak.

Disney, bu tehdidin ardından ödemeyi reddettiği ve FBI ile ortak çalışmalara başladığı bildirildi. Film çıkmadan filmin yayınlanması, elbette ki filmin gişesinde çok büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olacaktır. Film hakkında bir başka ironi de, eski çağda geçen korsan temalı filmi, yeniçağın korsanları diye nitelendirilen bilgisayar korsanlarının çalması oldu. Bu tarz filmlerin çıkmadan önce kopya korumalı olduğu ve Disney gibi firmaların bu filmlerin kopyalandığında haberi olduğu düşünülürse, hackerların elinde gerçekten Karayip Korsanları’nın 5. filminin bulunduğunu söyleyebiliriz.