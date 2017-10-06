"İş Adamı Özel Versiyon" Galaxy Note 8 ve S8 Satışa Çıktı!

Evet, adı her ne kadar uzun olsa da bu cihazlar satışa çıktı. Cihazın donanımsal olarak normal modelden bir farkı yok ancak yazılımsal alanda ciddi güvenceler söz konusu.

Şuan piyasadaki en pahalı Android telefonlardan biri olan Samsung Galaxy Note 8, eğer gerçek anlamda işlerini kolaylaştırırsa firmalar için hiç de pahalı sayılmazlar.

Samsung'un iş adamlarını hedeflediği, daha doğrusu bu isimle ortaya çıkardığı, Note 8 ve S8 Enterprise Edition, uzatılmış üç yıllık garantiye sahip. Bunun yanında Samsung'un kendi yazılımı Knox Configure için de üç yıllık lisansla gelen cihaz, firmanın Enterprise yazılım OTA güncellemelerini alma sözüne sahip. Firmanın sözüne göre cihaz, üç yl boyunca aylık bazda güvenlik güncellemelerini patır kütür alacak.

Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Enterprise Edition, şuan için Almanya'da Tech Data Mobile aracılığıyla satın alınabilir durumda. Cihazın diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkma ihtimali var ancak bu durum olursa ne zaman olur bir şey söylemek güç.