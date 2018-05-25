Mutlaka Prensip Haline Getirmeniz Gereken STOP Tekniği

Hayatınızın her alanında verimliliğinizi artırmanızı sağlayacak pek çok psikolojik yöntem bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de STOP tekniği.

Hepimiz günlük hayatımızda zaman zaman sorunlarla karşılaşırız, bunun neticesinde de nasıl tepkiler vereceğimizi doğru planlayamayabilir ve işleri iyice içinden çıkılmaz hallere sokabiliriz. Her şeyi karmaşıklaştırmak her birimizin içine kolayca düşebileceği bir hata, fakat bu hatayı yapmamak için uygulabilecek bir teknik bulunuyor.

Psikoloji çevrelerinde kabul gören bir yöntem olan STOP tekniğine göre, bir sorunu çözerken dikkatlice atmanız gereken dört adım bulunuyor.

S: Stop (Dur)

T: Think (Düşün)

O: Observe (Gözlem yap)

P: Proceed (Uygula)

Bu adımları biraz daha açalım.

İlk evre olan "Stop" süresince, olayın sıcaklığına kapılarak hızlı bir tepki vermemeye çalışıyor ve duygularınızın kontrolü altına girmemeye uğraşıyorsunuz. Soğukkanlılığın önemli olduğu bu ilk evreyi atlattıktan sonra, problem üzerine mantıklı bir şekilde düşünme evresi olan "Think"e geçiyorsunuz. Bu evrede kendinize "Bu probleme nasıl yaklaşmalıyım?", "Şöyle yaparsam yeni bir sorun yaratır mıyım?", "Ne gibi seçeneklerim mevcut?" tarzında sorular yöneltiyorsunuz.

Üçüncü evre olan "Observe"de ise, ürettiğiniz fikir ve çözümlerin uygulanabilirliğine dair gözlemler yapıyorsunuz. Bu evrede "Kararımı en iyi şekilde nasıl yansıtaabilirim, hayata geçirebilirim?" sorusu başrolde. Son olaraksa "Proceed" evresine geçiyorsunuz ve aldığınız kararları uyguluyorsunuz. Kararınızın yanlış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, alternatif senaryolar çizmiş olmanız gerekiyor.

Özetle bu teknik, temelinde soğukkanlılık ve aceleci davranmamanın bulunduğu bir yöntem. Tekniğin iyi yanı, endişeye mahal vermeden, sakin kafayla, son derece planlı bir şekilde çözüme odaklanmanızı sağlanmanızı. Problemi gözünüzde çok büyütmeden, parça parça ele alıyor ve her seferinde minik bir adım atıyorsunuz. Psikolojinizi sağlam tutabilmenize imkan verecek bu tekniği mutlaka prensip haline getirmenizi öneriyoruz.