İş Sahiplerine Sosyal Medya Kullanımı Hakkında Tavsiyeler

Sosyal medya günümüzde yediden yetmişe her kitle tarafından kullanılıyor. Peki ya iş dünyasında daha iyi yerlere gelmek için sosyal medyayı nasıl kullanabiliriz?

Günümüzde her kesim tarafından kullanılan sosyal medya sayesinde kendi iş dünyamızda daha başarılı bir hale gelmemiz mümkün mü? Bu sorumuzun cevabı doğru adımlar atılması durumunda evet olacak. Peki ya bu nasıl olacak ? Çoğunuz aslında bunları biliyorsunuzdur ancak bunların önemini tam olarak anlamamış olabilirsiniz. Biz sizler için bunları kısaca açıklayacağız.

Facebook'un tanıtım sağlayan özellikleri

Facebook, günümüzde en çok kullanıcıya sahip platformlardan birisi. Günümüze kadar pek çok şirket, tanıtımını yapıp müşteri çekebilmek için Facebook reklamlarını kullandı. Bu yöntem şirketlere ve kullanıcılarına organik gerçek kitleler oluşturuyor. Eğer sizde kendi kitlenize hitap etmek istiyorsanız, ücretli bir şekilde Facebook'ta reklam vererek tanıtımınızı yapabilirsiniz. Facebook, reklam verme özelliği hakkında tüm sorulara cevap verecek bir sayfa oluşturmuş. Facebook reklamları hakkında öğrenmek istediğiniz tüm bilgilere, buradan ulaşabilirsiniz. Eğer bu özelliği doğru bir şekilde kullanırsanız, gerçekten iyi bir kazanç sağlarsınız.

Google AdWords üzerinden takipçi çekmek

Google AdWords, Google'ın sunmuş olduğu bir reklamcılık hizmetidir. Her gün milyarlarca insan Google üzerinden arama yapıyor. Google aramalarında daha önlerde bulunmak daha çok kişiye ulaşabilmek için bu hizmet gerçekten çok önemli bir durumda. İnternet'te yeni müşterilere ulaşmak istiyorsanız Google AdWords ile reklam yayınlamak sizin için doğru bir karar olacaktır. Google AdWords aracılığıyla reklam vermek hakkında ilgili tüm detaylara, buradan ulaşabilirsiniz. Google AdWords, halihazırda 1 milyon şirket tarafından kullanılmakta, ayrıca aklınıza takılan tüm sorularınız için canlı uzman desteği ve kurulum desteği vermekte.

SnapChat ile tanıtım yapmak

SnapChat uygulaması sayesinde de büyük kitlelere ulaşmak mümkün. Hedefiniz olan kitleyi belirleyip onlarla takipleşerek akılda kalıcı videolar ve içeriklerle kendi kitlenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca SnapChat uygulamasıda şirket ve firmalar için reklam veriyor. Bu yöntem sayesinde de tanıtımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz'da, şimdiki konumuna SnapChat videoları sayesinde geldi. SnapChat'in yeni reklam özelliği sayesinde hikayeler arasında kendi reklamlarınızı verebiliyorsunuz. Şimdilik İngilizce arayüzüne sahip olan SnapChat Ads özelliğine, buradan ulaşabilirsiniz. Buradan vermiş olduğunuz reklamlar, kullanıcıların hikaye listesinde araya karışıp reklamlarınızın herkese ulaşmasını sağlayacaktır.

Videolu içerikleri kullanmak

Biliyoruz ki Youtube, Periscope gibi bir çok video uygulaması, günlük olarak milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yaptığınız işin daha akılda kalıcı olmasını sağlamak için videolu içerikler üretmelisiniz. Ayrıca kendi tanıtımınızı videoyla oluşturmak haricinde, diğer seçeneklerde olduğu gibi video uygulamaları üzerindende kendi tanıtım reklamlarınızı verebilirsiniz. En gözde video uygulaması Youtube üzerinden reklam vermek için, buraya tıklayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ayrıca Youtube üzerinden kendi kanalınızı oluşturarak, yapmış olduğunuz iş hakkında merak uyandırıcı videolar paylaşarak kendi tanıtımınızı kendiniz yapabilirsiniz.

Bu gibi güncel aktif kullanıcılara sahip sosyal medya araçlarını kullanarak, kendi kitlenize hitap edebilir daha fazla müşteriye sahip olabilirsiniz. Unutmayın sosyal medyalar büyük bir güç kaynağıdır. Sizin yapmanız gereken bunları doğru bir şekilde kullanmak. Sosyal medya sayesinde oldukça gelişen firmalar, ünlü insanlar var. Neden bu örneklerden bir taneside siz olmayasınız ?