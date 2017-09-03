Gündelik yaşantımızda ve iş seyahatlerimizde elektronik eşyalarımızı, ofiste bize lazım olabilecek her türlü araç ve gereci güvenli şekilde taşıdığımıza emin olmak isteriz. Eğer siz de böyle bir sorununuzun olduğunu düşünüyorsanız, bu tavsiyeler tam size göre!

Günümüzde hemen hemen her sektörden çalışanlar, sık sık iş seyahatleri yapıyorlar. D izüstü bilgisayarımız, belgelerimiz, elektronik cihazlarımız ve benzeri önemli iş araçlarını taşıyan çantamızın her zaman güvenli ve şık olmasını istiyoruz. Size hem güvenli çantalar, hem de iş seyahatlerinizde lazım olacak eşyaları barındıran tavsiyelerde bulunacağız.

Belirttiğimiz gibi bir çantada aradığımız en önemli özelliklerden birisi, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi elektronik cihazlarımızı koruyabilmesidir. Solgaard Design'ın Lifepack çantaları süper yastıklı, su geçirmez bir çantadır. Ekstra güvenlik için her Lifepack çantası, 3 haneli bir kilit ile donatılmıştır. Çantanızı sabit bir nesneye kilitleyerek çalışmaya odaklanabilirsiniz.

Elbette, seyahat ederken ve çalışırken, pasaport, cüzdan, seyahat kartları gibi diğer önemli belgeleri yanınızda bulundurmak zorundasınız. Lifepack çantaları, küçük eşyalarınızı saklamak için çeşitli bölmeler ve gizli ceplerle dizayn edilmiştir.

Bir toplantı öncesi telefonunuzun şarjının düşük olduğunu görürseniz, şarj etmek için pek fazla zamanınız olmayabilir. Solgaard Design bunu da düşünmüş. Lifepack çantalarının her biri, Solarbank adı verilen, güneş enerjisi ile kendini dolduran, PowerBank ile birlikte geliyor. Solarbank, güneş enerjisi veya elektrik şarjı ile şarj edilebilir. 10.000 mAh pil aynı anda aynı anda iki cihazı şarj edebilir.