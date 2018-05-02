Isaac Newton’un Kaybolmuş Simya Tarifi Yeniden Bulundu

Kurşunu altına çevirmek için yıllarını harcayan efsane fizikçi Isaac Newton, tekrar keşfedilen bu el yazmasını kullanmış olabilir.

Simyanın amacını genel olarak lise kimyasından biliyoruz. Bilmeyenler için amaçlarını kısaca açıklamamız gerekirse kurşunu altına çevirmek ve ölümsüzlüğü bulmak. Bu simyacılardan birisi olan ünlü fizikçi Isaac Newton, yeniden keşfedilmiş el yazmasında belirtildiği gibi, birtakım gizemli malzemeleri belirli miktarlarda bir araya getirirseniz herhangi bir metali altına dönüştürme özelliğine sahip Felsefe Taşı’nı yapabileceğinizi açıklamıştı.

Fizikçi Newton, her ne kadar şimdiki bilim insanlarının kafa yapısına aykırı olsa maddenin doğasını daha iyi açıklayabilmek için kadim bilgilerden yararlanmak ve mutlak zenginliği yakalamak umuduyla hayatı boyunca simya hakkında sayfalarca yazı kaleme almıştı. Ancak, simya gerçek dışı ve güvenilmez işlemlerle dolu mistik bir sözdebilim olarak çoğu zaman dışlandığı için, akademisyenler Newton ve simya arasındaki bağlantıyı uzun süre göz ardı etmişti.

Newton’un 1855 tarihli biyografisinde yazar, böylesine büyük bir dehanın, aptalca ve düzenbazların uğraşı olan simyayı nasıl ciddiye aldığını merak ediyor. Sophick civası tarifi, şu an yalnızca kısmen yenilenebiliyor zira Newton’un mezun olduğu okul olan Cambridge Üniversitesi, 1888’de Newton’un simya tariflerinin arşivleme fırsatını reddetmiş. Metinler 1936 yılında bir açık artırmada toplamda 9.000 İngiliz sterlininden fazla bir paraya satılmış. Bu metinlerin birçoğu özel koleksiyonlarda dolayısıyla araştırmalara tabi tutulamıyor.

Newman'ın da söylediğine göre Newton'ın simya ile ilişkisi yıllardır dokunulmaz bir şey sanıldı, ancak Newman ve diğer tarihçiler artık simyacıları, malzemeleri üzerinde incelikle çalışmış, bin bir zorlukla kazandıkları bilgilerini korumak için tariflerini mitolojik sembollerle kodlayarak sayısız not tutmuş dikkatli teknisyenler olarak görüyor.