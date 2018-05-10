Uzaylı Kıyafeti Giyen 2 Sahte NASA Çalışanı Yakalandı

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, 'uzay kıyafetleri' giydirilerek, kameraların karşısına çıkartıldı.

Hindistan'da, NASA'da çalıştıklarını öne sürerek bir işadamını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından 'uzay kıyafetleriyle' kameraların önüne çıkartıldı. Polis, bu 2 kafadarın, bir işadamına 'çeşitli özellikleri' olduğu yalanını söyleyerek basit bir bakır levhayı 213 bin dolara sattıklarını belirtti. Zanlılar ayrıca, işadamına, 'bu bakır levhayı NASA'ya büyük bir kârla satabilirsin' demiş.

2 şüpheli, işadamının polise gidip bu kişiler hakkında şikayette bulunması neticesinde yakayı ele verdi. Zanlılar, haklarındaki iddialar ve polis tarafından kamuoyu önünde küçük düşürülmeleriyle alakalı bir açıklamada bulunmadı. Fakat bir baba ve oğul olduğu söylenen şüphelilerin parlak uzay kıyafetleri giyinmiş haldeki görüntüleri, sosyal medyada günün konusu oldu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 2 kafadar, söz konusu bakır levhanın 'şimşek çarpmış, çok nadide bir parça' olduğunu ve pirinçleri mıktanıs gibi kendisine çektiğini söyleyerek sattı. İşadamını ise, 'bunu NASA'ya 5,5 milyar dolara satabilirsin' diyerek ikna etti. Polis ayrıca, şüphelilerin inandırıcı olabilmek için 'sıvı mıknatıs' ve 'demir teller' kullandığını açıkladı.