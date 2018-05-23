Bulunduğu eyaletin en kıdemli mühendislerinden biri olan Rameshchandra Fefar, Hinduizm tanrısı Vishnu'nun reenkarnasyonu olduğunu iddia ederek işe gitmeyi reddediyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Sardar Sarovar Punarvasvat Ajansı'nda (SSPA) üst düzey bir mühendis olan Rameshchandra Fefar, Hindu dininin üç ana tanrısından biri olan Vishnu'nun 10. reenkarnasyonu olduğunu iddia ederek işe gitmeyi reddediyor. Son sekiz ayda yalnızca 16 gün işe giden Fefar, işe gitmemesine neden olarak ofiste 5. boyuta geçememesini gösteriyor.

Bulunduğu eyaletin en kıdemli mühendislerinden biri olan Fefar, ‘’Ajans için ofiste oturmam mı önemli yoksa ülkeyi kuraklıktan kurtarmaya çalışmak mı?’’ diyerek, küresel vicdanı değiştirmek için evde 5. boyuta girerek kefaret ödediğini ve Hindistan’daki güzel yağmurlarda payı olduğunu iddia etti. 50’li yaşlarda olan tecrübeli mühendis, ofis ortamında 5. boyuta geçmenin mümkün olmadığını söylüyor.

Hindu tanrısı Vishnu ile 2010 yılından bu yana ruhlarının bir araya geldiğini söyleyen Fefar’a ne eşi ne de çocukları inanmıyor. Fefar ise ‘somut’ ilahi kanıtların yakında ortaya çıkacağını iddia ediyor. Fakat Fefar’ın ilahi kanıtları bir an önce ortaya çıksa onun için iyi olacak zira bağlı olduğu SSPA, Fefar hakkında çoktan bir soruşturma başlattı.