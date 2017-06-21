İşe Şortla Giden Çalışan, Müdüre Dersini Verdi!

İngiltere'de sıcak hava dalgası süresince iş yerine şortla gitmek isteyen çalışan, eve geri yollanmasının üzerine protesto yoluna başvurarak kadın-erkek eşitliği istedi.

Çalışan insanlara uygulanan kurallardaki cinsiyet eşitsizliği, cesur bir gencin protestosuyla bu seferlik yumuşamış görünüyor.

İngiltere’ye ulaşan sıcak hava dalgası sırasında bir çağrı merkezi çalışanı olan 20 yaşındaki Joey Barge, çalışma yerine şortla gitti. Çalışanları bunun üzerine onu evine geri gönderip çalışmaya uygun bir kıyafet giymesini istediler.

Sosyal medya üzerinden tepkisini ortaya koyan Barge, kadın çalışanların elbise ve etek giymelerine izin verilirken erkeklerin neden şort giyemeyeceklerini takipçilerine sordu.

Bunun ardından eve dönüp bir elbise giyen Barge, şirkete öyle gitti. Attığı tweetine göre yine eve geri gönderilmeyi umuyordu ancak böyle olmadı.

İşverenleri dersini almış olacak ki, bunun ardından astıkları duyuruyla, erkek çalışanların sıcak hava dalgası süresince renkli olmayan ve boyu belirli bir ölçüden kısa olmayan şortları giymesine izin verildi.