Photoshop, internet aleminin kahkaha kaynağı olmaya devam ediyor. Bir nedenle çekildikleri fotoğrafların düzenlenmesini isteyen insanlardansanız, kime danıştığınızı bilmenizde fayda var.

İnsanlar, fotoğraf çekmeyi ve poz vermeyi çok seviyorlar. Ancak ne yazık ki herkes aklındaki mükemmelliği yakalamak konusunda uzman olamıyor. Bu yüzden gene uzmanı olmadıkları bir alandan, yani Photoshop uzmanlarından yardım almak istiyorlar.

Sosyal medya üzerinde bu insanların yardım beklediği o kadar grup ve sayfa var ki, dünyadaki bütün uzmanlar bir araya gelse işleri gene yetiştiremezler. James Freidman adındaki bir grafiker ise, kendisinden yardım bekleyen insanları madara etmekte rakip tanımayan birisi.



İnternetteki en ünlü Photoshop trollerinden birisi haline gelen Fridman, insanlar ne söylerse tam tersini yapmakta rakip tanımıyor. Ondan istenilen şeyler ne kadar spesifik olursa olsun, kendisi bir yolunu bulup hepimizi kahkahalara sokmaya bayılıyor.

İşte Fridman’ın son yaptığı en komik çalışmalardan 10 tanesi:

1. "Merhaba James! Kız arkadaşımın gözlerini kapatabilir misin?" - "Umarım bu yardımcı olmuştur"

2. "Arkadaşımla olan bu fotoğrafa bayıldım. Arkamdaki gözlüklü çocuğu kaldırabilir misin? Onun yüzünü beğenmedim." - "Ben onun yüzüne bayıldım"

3. "Ortadaki sarışın benim ve soldaki arkadaşım diğerine baktığım için dil çıkartmış. Ona bakıyormuşum gibi yapabilir misin?" - Al bakalım.

4. "Beni babamdan daha uzun yapabilir misin?" - "Tabii ki."

5."Arkadamdaki çizgili tişörtlü adamı bana bakmıyormuş gibi yapabilir misin? Baba olan benim."

6. "Selam James, Bu fotoğrafı Instagram'da paylaşmak istiyorum fakat bir kalçam yok, ekler misin?"

7. "Daha yetişkin görünmemi sağlayabilir misin?" - "Evet efendim."

8. "Hey James! Evlilik teklifi ediyormuşum gibi görünmememi sağlayabilir misin?" - "Elbette"

9. "Erkek arkadaşım çok rahat gözükmüyor. Onun biraz daha rahat görünmesini sağlayabilir misin?" - "Sorun değil."

10. "Hey James! Fotoğrafımdaki şu plastik şeyi silebilir misin?" (Detaylara dikkat):