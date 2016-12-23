IŞİD Görüntüleri Ardından Facebook, Twitter ve YouTube'a Yeniden Erişim Engeli!
IŞİD Görüntüleri Ardından Facebook, Twitter ve YouTube'a Yeniden Erişim Engeli!
IŞİD'in sosyal medyaya servis ettiği görüntülerin ardından Facebook, Twitter ve YouTube'a acil erişim engeli geldi.

Son dönemlerde ülkemizin hareketli ve üzücü gündemi dolayısıyla ve güvenlik önlemi nedeniyle sık sık sosyal medya erişim engeli yaşamaktayız. El Bab'da Fırat Kalkanı operasyonunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensub iki askerimizin terörist IŞİD tarafından sosyal medyaya servis edilen ve görüntülerde askerlerimizin yakıldığı iddiasının ardından anında Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim engeli uygulandı.
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İlk olarak Uydunet/Türksat Kablonet servisi ve Turkcell ile Vodafone operatörlerinde ortaya çıkan erişim sorunu, şu anda Türk Telekom, Superonline tarafında da hissedilmeye başlandı. Şu anda DNS ve VPN servisleriyle sosyal medya erişimi sağlanabilirken, beklentilerimize göre bu servislere de engel gelebileceğini de belirtmiş olalım. Hatta şu anda bazı VPN servisleri de kullanılamaz hale geldi. Daha önce yaşanan VPN servisi kesintileri de göze alacak olursak yukarıdaki ve aşağıdaki haberimizden önerdiğimiz VPN servislerine göz atabilirsiniz.
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Etiketler: sosyal medya

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