Terör Örgütü IŞİD Kendi Sosyal Ağını Kuruyor

Terör örgütü IŞİD propagandalarını kendi tasarladığı sosyal ağ ile bildireceğini duyurdu.

Twitter üzerinden sözde 'dini' propogandalarını yayınlayan terör örgütü IŞİD kendi sosyal ağını kurmaya hazırlanıyor. Twitter üzerinden propagandalarını bildiren IŞİD engellemeler, iletilerin silinmesi, hesap kapatılması gibi sorunlarla karşılaştığı için Twitter ve Telegram gibi sosyal medya araçlarına benzer bir oluşum yaratacağını bildirdi. Europol'un saptamalarını bildiren Reuters haber ajansına göre; Amerika, Belçika, Polonya ve Yunanistan'da Isis'e ait çevrimiçi sosyal medya aracı ve 2000'e şiddet öğresi olan görsel materyal tespit ettiler.

Haber geçen bir diğer detay operasyon sonrası, IŞİD'in yeni bir sosyal ağ oluşturduğu ve Facebook, Google ve Twitter gibi ağlardan ulaşılmasının daha kolay olacağı için söz konusu platformlar Europol tarafından uyarıldı.

Geçen sene Beyaz Saray tarafından Twitter'a belli yasaklar getirildikten sonra Isis'e ulaşımda %45 düşüş oldu ve IŞİD'e sempati duyan 125.000 Twitter kullanıcısının hesabı kapatılmıştı.Telegram, Facebook, Apple, Dropbox, Microsoft ve diğer büyük teknoloji şirketleri IŞİD'e karşı güvenlik açısından büyük yaptırımlar uygulandı.

Kendi sosyal ağlarını kurduklarında veritabanlarını kontrol edebilecekleri için pek çokyasağı, engellemeyi önlemek daha zor olacak. Bakalım Europol ve diğer ülkelerin internet sağlayıcıları bu uygulamayı nasıl karşılayacak. Gelecek günlerde bu konuda daha detaylı bilgiye sahip olacağız gibi görünüyor.