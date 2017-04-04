Intel bünyesine katılmasıyla birlikte ismi Intel Security olarak değiştirilen McAfee tekrar asıl adıyla anılmaya devam edecek.

John McAfee tarafından 1987 yılında kurulan ve 2010 yılında yaklaşık 8 milyar dolar karşılığında Intel'e satılan güvenlik şirketi McAfee'in ismi satış işlemiyle birlikte Intel Security olarak anılıyordu. Bir dönemin en popüler güvenlik yazılımlarından biri olan McAfee'in kurucusu John McAfee'in adının cinayet soruşturmalarıyla anılmasıyla birlikte Intel, şirketteki hisselerin büyük bir kısmını sattı.

McAfee şirketinin hisselerinin %51'inin TPG'ye satılmasıyla birlikte iki yıldır TPG'nin CEO'su olan ve Intel Security'nin tepe ismi Chris Young şirketle ilgili önemli adımlar atılacağının sinyallerini verdi. Belirtilene göre Intel Security, şirketin Intel adından kurtulması için tekrar McAfee ismini alacak.

Son yıllarda bireysel kullanıcıların güvenlik yazılımı kullanmayı bıraktığı görülse de McAfee, kurumsal pazarlardaki önemli güvenlik ihtiyaçlarını gidererek geçtiğimiz yıl gelirini %11 arttırmayı başlamıştı. Özellikle makine öğrenimi konusundaki yatırımlarıyla birlikte McAfee'in bu başarısını arttırması bekleniyor. Öyle ki şirket, mevcut durumda kurumsal şirketlerin 3'te 2'sine hizmet veriyor.