İsimler Daha Kolay Nasıl Hatırlanır?

Çoğumuzun sıklıkla yaşadığı problemlerden bir tanesidir ‘isim unutmak’. Peki bu sorunu nasıl aşabiliriz?

Eğer işimiz gereği çok fazla insanla tanışmak durumunda kalıyorsak ya da arkadaş ortamlarında tanıştığınız ekstra kişiler varsa, genelde isimlerini hatırlamakta zorlanırız. Bunu aşmak için bazı teknikler var, fakat öncelikle ne kadar işe yaradığını göstermek amacıyla somut bir örnekle yazımıza başlayalım.

1990’lı yıllarda Londra’da yaşayan ve tiyatro sanatçısı olmak isteyen Mark Channon, oyun için çok sayıda replik ezberliyor olmasına rağmen isimlerini aklında tutamadığı için bir arkadaşından ‘isim hatırlama teknikleri’ tavsiyelerini aldı. Bu teknik o kadar işe yaramış ki birkaç yıl sonra BBC’ye bir hafıza oyunu hazırlamaya başlamış, 1995 yılında da Dünya Hafıza Şampiyonası’nda 6. olmuş.

Hafıza uzmanları, geçmiş tarihlerde Romalıların ve Yunanların kullandığı bazı tekniklerin uygulanmasıyla herkesin hafızasını geliştirebileceğini söylüyorlar. Memorize Academy'nin kurucusu Kyle Buchanan, aslında hiç kimsenin hafızasının kötü olmadığını, sorunun sadece düzgün hafıza tekniklerinin öğrenilmemiş olduğunu belirtiyor. Peki bu anlamda neler yapılabilir?

Uzmanlar, yeni tanıştığınız kişinin ismini söylerken dikkat etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor. İnsanlar, bu tanışma esnasında genel olarak kendi düşüncelerine dalıyor olmaları sebebiyle ismin söylendiği sırada dinlemiyor bile. Basit bir örnekle konuyu irdeleyelim.

Örneğin Eser isminde biriyle tanıştınız (bu isim unutulur mu ya, neyse). İlk olarak ismin söylendiği sırada dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra bu isim, size bir şey çağrıştırıyor olsun. Mesela bana ilkokulda herkes kafayı yemiş bir şekilde ‘Eseer Eseer, tarihii Eseer’ derdi. İşin ilginç tarafı ise, hiç tanımadığım insanların dahi sırf bu benzetme sebebiyle ismimi biliyor olduklarını fark etmiştim. Yani bir kişinin ismini, çağrışım yapan başka bir nesne ya da ‘şey’le düşünün. İlk etapta bu size sıkıcı gelebilir fakat zamanla alışkanlığa dönüşecektir.

Sonuç olarak aşağıdaki 5 adımı uygulayıp isim hatırlama becerinizi çok daha üst seviyeye taşıyabilirsiniz: