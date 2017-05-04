Hepimizin hayatında nefret ettiğimiz, hatta sabahları kalkarken lanet okuduğumuz işler olmuştur. Lakin bu adamın işini görenler, işlerine daha sıkıca sarılabilirler.

Dünyanın en kötü işi nedir? Bu insandan insana değişir. Ancak toplumdaki genel yargı tuvalet temizliği gibi, pek çok bakteriyle haşır neşir olabileceğiniz alanlara işaret eder. Bangladeş'deki Dhaka Belediyesi'nde kanalizasyon temizlikçisi olan bu adam, o kadar bile şanslı değil.

Dhaka Belediyesi, insan sağlığına (!) verdiği önemi gösteriyor ve zavallı adamın eline bir sopa tutuşturarak, onu kanalizasyon kanalllarını temizlemeye yolluyor. Sonuç hüsran olunca işinden olmamak için çalışan adamcağız, kendini kanalizasyon girişinde bulunuyor. Etrafını çevreleyen materyalin ne olduğunu tahmin ettiğinizi varsayıyoruz.

Kapılabilecek milyonlarca mikrobu söylemek dahi gereksiz ama çalışanın gözleri; keskin kokulu, zehirli gazlar nedeniyle ciddi zarar görebilir. Vücdundaki açıklarda ve eldivensiz(evet eldivensi) ellerinde tedavi edilmesi çok güç olan enfeksiyonlar oluşabilir. İşçi 8 farklı bulaşıcı hastalıktan birini veya hepsini kaparak aylar içinde hayatını kaybedebilir.

Dhaka'nın nüfusu 14 milyon civarında. Şehir, alt yapısı son derece kötü olduğundan hemen hemen her güçlü yağmurda bu tür manzaralarla karşılaşıyor.