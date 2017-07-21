İşini Bırakıp Evinin Bodrumunda Milyar Dolarlık Şirket Kurdu

Carl Rodrigues, çalıştığı işini bıraktı ve hayallerinin peşinden koşmak adına evinin bodrumunda, kendi şirketi üzerinde çalışmaya başladı. Ardından başarısıyla, adını tüm dünyada duyurmayı başardı.

Her zaman hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiği yönünde birçok haber duyuyoruz. Günümüzdeki popüler ve kaliteli teknolojik markalara baktığımızda ise neredeyse hepsinin, kurucularının garajında üretildiğini biliyoruz. Bu seferki ilham hikayesi ise farklı bir mekana sahip olsa da, temel anlamda aynı yönde ilerliyor.

Carl Rodrigues, başarılı bir bilişim danışmanıydı. Ancak bir noktadan sonra düşünmeye başladı ve bu düşünceler artık başkalarının yararına değil de kendisinin yararına çalışması yönündeydi. Bu konuda yapabilecekleri ile ilgili hiçbir fikri yoktu ve ailesi tarafından pek de desteklenmeyecek bir karar alarak işinden ayrıldı. Sonrasında ise kendisini 2001 yılında evinin bodrumuna kapattı, insanların işine yarayabilecek ve özellikle de kendisinin seveceği bir şeyler üzerine düşünmeye başladı.

Rodrigues, bir aylık süreçte çılgınlar gibi çalıştıktan sonra, kullanıcıların cep telefonlarını dizüstü bilgisayarlardan kontrol etmelerini sağlayacak bir yazılım geliştirdi. Şirketinin adını ise Soti koydu ve yavaş bir şekilde büyümeye başladı. Sonrasında ise İngilitere'nin en büyük süpermarket zincirlerinin birinden telefon aldı. Şirket aslında malum ürünü, müşterilerine satmak istemiyordu. Onu, kendi bünyesi için istiyordu. Bu sayede de çalışanlarının verilerini entegre ederek daha kolay bir çalışma ortamı sağayabilecekti.

Rodrigues, "Şirketten telefon geldiğinde ve benden sipariş aldıklarında hala bodrumda tek başıma çalışıyordum. Karşımdaki şirket, Soti şirketinin sadece bir adamla çalıştığını fark etmemişti. Telefondaki kişi, satış danışmanıyla görüşmek istediğinde sesimi değiştirip konuşmaya devam ettim" dedi. Rodrigues'in küçük numarası hayat buldu ve İngiliz firmasından 20 bin birimlik sipariş aldı.

Soti firması o günden sonra hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Şirketin adı herkes tarafından bilinmese de yıllık kazancının şu anda 80 milyon dolar olduğunu belirtelim. Üstelik Rodrigues, tüm bunları dışarıdan en ufak bi destek dahi almadan başardı.

2006 yılında başta Microsoft olmak üzere birçok şirketten satın alma teklifi geldi ancak Rodrigues tüm teklifleri geri çevirdi çünkü ona göre bir şerket, büyüyebildiği kadar büyümeliydi.

Aile kökenleri Hindistan'a dayanan Rodrigues, 11 yaşına kadar Pakistan'da yaşadı ve 11 yaşından sonra ailesiyle birlikte Kanada'ya göç etti. Evlerinin içinde zaten İngilizce konuşulduğu için ortama ayak uydurmakta pek zorlanmadı. 2001'de Soti'yi kurana dek bilişim danışmanlığı yapmaya devam etti.

Soti şirketinin değeri ise şu an 1 milyar dolardan çok daha fazla ve dünya genelinde 17 bin müşterisi, 22 farklı ülkede ise 700 çalışanı bulunuyor. Ayrıca Rodrigues, 20 programcıyı da özel olarak Ukrayna'dan getirtti.

Rodrigues artık bodrumda çalışmıyor ve Soti şirketi, birçok popüler şirket gibi büyümeye devam ediyor.