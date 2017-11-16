Kısa Süreliğine 18 TL’den Ücretsiz Hale Gelen Uygulama

Android kullanıcıları yaşadı. Normal fiyatı 18 TL olan Mobile Doc Scanner, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Telefonunuzu birer tarayıcıya çevirecek bu uygulama için elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.

Bugün sizlere ister iş ister okul hayatınızda olsun, hemen her yerde kullanabileceğiniz bir uygulama sunacağız. Normalde 17,99 TL’ye satılan ve bu parayı gerçekten hak eden bir uygulama olan Mobile Doc Scanner(MDScan), kısa süreliğine ücretsiz oldu. Biz de böyle bir kampanyayı takipçilerimiz ile paylaşmak istedik.

Tek veya toplu şekilde fotokopi çekmenize yarayan uygulama, o ilaçların üzerinde küçücük bir şekilde yazılan yazıları bile net ve geniş bir şekilde algılayıp, okunacak kıvama getirmeyi başarıyor. Çoğu üniversitesinin vize zamanları geçmiş olsa da, geçmemiş olanlar da var. Hala “vize” için not toplayanlar varsa bu uygulama, o arkadaşların adeta eli ayağı olacak.

Özel algoritması sayesinde en silik yazıları bile ortaya çıkaran sanal tarayıcı, makbuz, kartvizit, sunum, ilaç reçeteleri, ürün bilgileri ve çok daha fazlasını okumanızı sağlar. Fotoğrafını çektiğiniz görseldeki yazılara odaklanarak bu belgeleri JPEG veya PDF formatına çeviren MDScan, görselleri özel algoritmasıyla daha kaliteli bir görünüme sokuyor.

Nasıl Kullanırım?

Fotokopisini çekmek istediğiniz yazıyı, telefonunuzun kamerasıyla çekiyorsunuz. Fotoğrafı çektikten sonra, atılması gereken yerleri kırpıp yalnızca yazının kalmasını sağlıyorsunuz. Bunun ardından uygulama, görüntü işleme ve filtreleme şablonları ile bu görseli okunabilir bir şekle çeviriyor. Görüntünün silik olma durumuna göre yazılar daha koyu bir tona sokularak net bir görüntü sağlanıyor.

Kimlik ve ehliyet kartlarını tarayıcınız olmadan fotokopisini çekmek istediğinizde MDScan’i kullanarak yalnızca yazıcı ile bir görsel hazırlayabilirsiniz.

Uygulamayı şu an kullanmayacak olsanız da bir kez indirme butonuna tıklayıp bırakarak uygulamayı kütüphanenize indirmenizi öneriyorum. İleride gerçekten işinize yarayacak bir uygulama olabilir. Uygulamanın Google Play linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.