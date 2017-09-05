İskoçya 2032'ye Kadar Tüm Benzinli Arabaları Kaldıracak!

Dizel ve benzinli arabaları gün geçtikçe birçok ülke trafikten kaldırmaya ve yerlerine elektrikli otomobilleri getirmeye hazırlanıyor. Bu ülkelerden biri de 2032'ye kadar tüm dizel ve benzinli arabaları kaldırmaya karar veren İskoçya oldu!

Gün geçtikçe elektrikli arabaların, benzinli ve dizel arabaların yerini almaya başlaması, ülkelerin hükümetlerinin de çağa uygun kararlar almasına neden oluyor. Bu anlamda İskoçya'da benzinli ve dizel arabaların kullanımını kaldırma üzerine karar alanlar kervanına katıldı. Hükümetin yaptığı son açıklamaya göre 2032'ye kadar tüm benzinli ve dizel araçlar trafikten kaldırılacak. Yerine yollar ve trafik sistemi elektrikli araçların kullanımına uygun hale getirilecek.

Son dönemlerde Londra'nın belediye yönetiminin 2050'ye kadar tüm benzinli ve dizel arabaları trafikten kaldırmak için çalışmalar yaptığını duymuştuk. Bu kararın ardından farklı tarihlerde olmak üzere, tüm İngiltere ve Birleşik Krallık, Fransa gibi ülkeler, Madrid'in şehir yönetimi ve Mexico City'de bu kervana katılmıştı. İskoçya'da Birleşik Krallığın ilk hedeflerinden biriydi.

Kararın alındığı ülkeler ve şehirlerde şu an için alt yapı çalışmaları sürüyor. Bizim için hala uzak gibi görünse de, Volvo ve Aston Martin gibi markalar 2019'a kadar tamamiyle elektrikli araç üretimine yöneleceklerini açıklamışlardı. Bakalım ülkemizde de en azından buna yönelik biraz da olsa daha fazla atılım görebilecek miyiz?