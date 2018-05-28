İskoçya sınır bölgesinde açılan tedavi merkezinde, Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin alım satımını yapmadan duramayanlar için rehabilitasyon süreci işleniyor.

İnsanın yaparken keyif aldığı her şey, bir süre sonra bağımlılığa dönüşme tehlikesiyle karşımıza çıkabiliyor. Buna oyun oynamak gibi en masum eğlencelerden, en zararlı uyuşturucu maddelere kadar birçok şeyi dahil edebiliriz. Kripto para ticaretiyle yatıp kalkan kesim için de bu bağımlılıkları sebebiyle rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Peeblesshire şehrindeki Castle Craig hastanesinde açılan bu yeni departmanda, kumar rehabilitasyonundakine benzer bir süreç işliyor. Hastaların bağımlılıklarından uzaklaşmaları için çeşitli simülasyonlar ve terapilerle sonuç elde edilmeye çalışılıyor.

Kripto para ticareti bağımlılığına dair resmi bir çalışma yürütülmemiş olsa da, dünya çapında bunu bir yaşam tarzı olarak gören ve günlük insani rutinlerini yapmayı dahi unutan milyonlarca insan olduğu düşünülüyor. Castle Craig hastanesinden Chris Burn konuyla ilgili şöyle konuştu: "Heyecan barındırıyor ve içerdiği yüksek risk sebebiyle kumara oldukça yakın bir bağımlılık. Örneğin Bitcoin, büyük kazançlar elde edenler olduğu gibi büyük kayıplar da söz konusu. Bu yüzden bi süre sonra bu bağımlılık tedaviye ihtiyaç duyacaktır."