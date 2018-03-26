Prof. Dr. Nusret Çam, Evliya Çelebi'nin dönem şartlarına rağmen hayatı boyunca 31 ülke gezdiğini, kesin sonuç olmamakla birlikte 350 bin kilometre, yani Dünya ile Ay arasındakine yakın bir mesafe yol katettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl çıkan ‘Aşk Olsun Seyyahlar Sultanı Evliya Çelebi’ adlı kitabında 17. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı Devleti’nin en önemli gezgin ve yazarlarından biri olan Evliya Çelebi’nin hayatından kesitler sunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Çam, Evliya Çelebi’nin hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Evliya Çelebi’nin hayatına dair araştırmalarına ilk kez 1983 yılında başladığını belirten Prof. Dr. Çam, dönem şartlarına rağmen 31 ülke gezen Evliya Çelebi’nin hayatı boyunca ne kadar yol katettiğini daima merak ettiğini ve Seyahatnamesi'nde yer verdiği yazılardan faydalanarak uzun süren çalışmalar neticesinde gezileri sırasında ne kadar mesafe ilerlediğini bulduğunu açıkladı.

‘’3.5 ay gece gündüz çalıştım ve Evliya Çelebi'nin katettiği yolların toplam uzunluğunu kilometre cinsinden buldum. Evliya Çelebi'nin 53 yıl boyunca yaptığı seyahatlerde katettiği toplam yol 350 bin kilometre. Dünya ile Ay arası kadar bir mesafe. Dünya üzerinde hiçbir seyyah bu kadar yol katetmemiştir. Marco Polo'nun da ötekilerin de hiçbirinin yoktur.’’ diyen Çam, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

‘’Tek tek, kilometre kilometre hesaplayarak bu sonuca ulaştım. Yaya yürüdüğü yerleri 5 kilometre, 7 kilometre diye hesapladım. Ayrıca atla gittiği mesafeleri de hesap ettim. Hatta bazılarını hesaplayamadım. Çünkü Halep'e 11 defa gittiğinden bahsediyor. 'Basra'dan Mekke'ye gittim' diyor ama daha önce de gittiğini dile getiriyor. Yani hayatı seyahatle geçen bu insan, yaşamı boyunca en az 350 bin kilometre yol gitmiş.’’