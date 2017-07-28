İşlemci Sektöründeki 24 Yıllık Intel Egemenliği Sona Erdi!

Samsung, yarı-iletken temelli çipset sektöründe 24 yıldır lider konumda bulunan Intel'i tahtından indirmeyi başardı.

Yılın bu çeyreğindeki gelir tablosunu açıklayan Samsung, bildiğiniz üzere en çok kar eden şirket konumuna gelmeyi başarmıştı ancak bu raporda ortaya çıkan tek başarı bu olmadı.

24 yıldır en büyük yarı-iletken temelli işlemci üreticisi olan Intel, Samsung'un ataklarına karşı dayanamadı ve liderliğini kaptırdı. Bu atakların arasında Samsung'un DRAM ve flash depolama teknolojilere odaklanması yer alıyor ancak asıl lider konuma getiren şey firmanın endüstrideki değişikliklere dinamik şekilde cevap vermesi. Mobil ve giyilebilir teknolojilere yönelik işlemciler alanında tamamen başarısız olan Intel, bu alandaki liderliği Samsung'a bıraktı. Samsung ise tüm yeni üretim bandlarına adapte olarak yeni teknolojileri kullanıma sundu. Intel'in sadece masaüstü işlemcilerine odaklanması da onu başarısızlığa iten nedenlerin arasında.

Samsung bu çeyrekte 15 milyar dolarlık bir gelir elde ederken 7.1 milyar dolarlık da bir işletme karı elde etti. 2016'nın aynı çeyreğinde sadece 2.4 milyar dolarlık bir işletme karı olan firma gördüğünüz üzere ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Bu sıçramanın arkasındaki neden olarak dünya genelinde sunuculara yönelik DRAM ve SSD talebinin artması gösteriliyor. Intel'in bu çeyrekteki toplam geliri 14.8 milyar dolar olurken işletme karı ise 3.8 milyar dolarda kaldı.

Intel'in masaüstü bilgisayar işlemcilerine odaklanması sebebiyle bu denli geriye düşmesi umuyoruz onlara bir sinyal verecektir. Bu sayede rekabet artarak fiyatların azalması ve kullanıcıların tercih sayısının yükselmesi mümkün olabilecek.