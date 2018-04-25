Google’ın uzun süre önce çıkarmasına rağmen yetersiz olmasından dolayı unutulan Google Tasks uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Kendinize görevler verdiğiniz uygulama, yeni güncelleme ile birlikte diğer Google uygulamaları ile etkileşime girecek.

Daha önce Google Tasks isimli bir uygulama duymuş muydunuz? Bu uygulama, Google’ın pek bilinmeyen eski yazılımlarından biri. Son yıllarda Google tarafından unutulan ve haliyle kullanıcıların da uzak durduğu bir uygulama olan Google Tasks, uzun bir bekleyişin ardından nihayet adına yakışır bir şekilde güncellendi. Türkçe’mize “Google Görevler” şeklinde çevrilen uygulama, yeni güncelleme ile birlikte Gmail, Takvim ve diğer Google hizmetleriyle iletişim kurarak günlük işlerinizi önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Uzun süreden beri var olan bir uygulama olmasına rağmen adı pek duyulmayan Google Tasks, Android ve iOS platformları için aldığı güncellemeyle daha popüler bir uygulama olabilir. Aslında Görevler uygulamasının fikri çok basit. Gün içerisinde hangi görevleri yerine getireceğinizi görmenizi sağlayan Google Görevler, yeni güncelleme ile birlikte diğer Google hizmetleri ile birleşerek daha etkileşimli görevler belirlemenize olanak tanıyor.

Özellikle muhasebe gibi belirli meslek gruplarının fazlasıyla tutacağı uygulamalar arasında olan Google Görevler, şu an için yalnızca Android ve iOS platformları üzerinde güncellendi, ancak Google en yakın zamanda web sürümünün de yenileneceğini belirtti.

Örneğin “Şirket evraklarını patrona gönder” ya da “marketten meyveli yoğurt al” gibi kendiniz için görevler oluşturabileceğiniz Google Görevler uygulaması, hem iş hem de özel hayatını daha planlı yaşamayı seven insanların bu beklentisini karşılayabilir. Doğrudan Gmail’deki e-postalardan görev oluşturmak gibi iş hayatında çok kullanışlı olacak bazı özellikler edinen uygulamanın Android ve iOS sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz: