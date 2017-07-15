İşletmeler Allo veya SMS Aracılığıyla İletişim Kurabilecek

Google, işletme sahipleriyle ilgili hedeflerini genişletiyor. Google, Google My Business aracılığıyla işletmelerin kendi bilgilerini kaydetmelerine izin verecek. Bu sayede de işletmeler müşterileriyle SMS veya Allo yoluyla iletişim kurabilecek.

Google, işletmelere ve müşterilerine epey yardımı dokunacak bir özellik üzerinde çalışıyor. İşletmeler, Google My Business'a kayıt olup, kendi bilgilerini düzenleyebilecekler. Buraya kendi telefon numaralarını ekleyebilir, çalışma saatlerini değiştirebilir ve yorumlara da yanıt verebilirler. Müşterilerin SMS yoluyla şirketlere doğrudan mesaj vermelerine olanak tanıyan My Business kontrol panelinde yeni bir özellik kullanıma sunuluyor.

Burdaki 'Mesaj' butonu artık Google aramalarında da gözükecek. Aslında özellik çok da karmaşık sayılmaz. Bir işletme, kendi şirketiyle alakalı olarak yeni bir 'Mesaj' butonu ekleyebilecek ve müşteriler bu butona tıkladıkları anda SMS uygulamaları açılacak. Mesajlar SMS üzerinden gönderilecek ve büyük olasılıkla Google Voice tarafından da desteklenecek. İşletme sahibi bu durumda alacağı mesajları SMS'ten mi yoksa Allo'dan mı alacağını kendisi seçebilecek.

Soldaki mesajlar Allo uygulamasından, sağdaki mesajlar ise SMS yoluyla gelen mesajlar.

Bu durumda Google Allo'yu kullanmak için herhangi özel bir neden gözükmüyor. İşletmeler kolay bir şekilde SMS yoluyla da ulaşılabilir olacak. İki opsiyon da işletmelerin kullanıcılarını önemsediklerini gösterecektir ancak müşterilen büyük bir çoğunluğu direkt olarak SMS yoluyla ulaşmanın kolaylığından da faydalanmak isteyecektir.