İspanya, Son 76 Yılını Yanlış Bir Zaman Diliminde Yaşıyor!

Akşam yemeklerini geç yemesiyle bilinen İspanyolların bu alışkanları, ülkenin olması gereken saatten bir saat ileride yaşamasından kaynaklanıyor olabilir.

Diktatör Francisco Franco, İspanya’daki tüm saatleri Adolf Hitler’le bir anlaşma göstergesi olarak 1941 yılında bir saat ileri almıştı. Sindirim sistemleri bu saat değişikliğine uyum sağlayamamış olacak ki İspanyollar, öğle yemeklerini 13.00’da yemeye devam ettiler. Ünlü siestaları (12.30 ve 16.30 arasında yapılan öğle tatili) sebebiyle de iş günü 20.00’a kadar uzadı. Eve dönüştü, yemek hazırlanmasıydı derken İspanyollar, saat 22.00’a kadar yemeklerini hazırlayamaz oldular.

1. Dünya Savaşı’nın ardından dahi ait oldukları GMT zamanına dönmeyen İspanyollar, hala günlerini bir saat ileride olacak şekilde yaşıyorlar.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise işçilerin şartlarını daha da iyileştirmek amacıyla Nisan 2016’da ‘iş gününün 18.00’de bitmesi’ üzerine tasarlanmış bir duyuru yaptı. Son iş saatinin 18.00 olarak belirlenmesi, bir nevi ülkenin bulunması gereken saat dilimine dönüşü olarak yorumlandı.,

Mart 2018’den itibaren hayata geçirilmesi beklenen bu plandan sonra akıllara tek soru geliyor: Keyfine düşkün İspanyolların siestaları ne olacak? (bu sefer de 10.30 - 14.30 yaparlarsa hiç şaşırmam)