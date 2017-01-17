İsrail: Hamas Askerlerimizi Sahte Kadın Profilleriyle Cezbetmeye Çalışıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas ordusunun sahte profillerle askerlere kadın resmi göndererek askerleri cezbedip tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.

BBC'nin haberine göre sosyal medyada sahte kadın profilleriyle dayıların cebindeki 100TL'yi çalmaya çalışan dolandırıcılar bir yana dursun, sahte profil yöntemi bu kez çok daha başka bir olaya sahne oldu. İsrailli yetkililer, Hamas'ın sahte kadın profilleriyle askerlere sosyal ağlar üzerinden kendi fotoğrafı diye fotoğraflar gönderdiğini ve böylelikle askerleri cezbederek tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.

Yapılan açıklamalara göre Filistinli örgütün üyeleri, internette sahte kadın profilleriyle askerleri buldu ve askerlere çeşitli fotoğraflar göndererek askerleri telefonlarına bir uygulama indirmesi konusunda ikna etti. Bu uygulama ise askerlerin cep telefonlarındaki kamera ve mikrofonlara erişim sağlayarak buradaki verileri karşı tarafa iletti.

Hamas'ın bu yöntemle bilgi elde etmeye çalıştığını söyleyen bir yetkili, girişimin başarısız olduğunu ve karşı tarafın önemli bir bilgi ele geçiremediğini de belirtti.