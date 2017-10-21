İsrail Yüksek Kabiliyetli Otonom Su Altı Aracı Üretti

İsrail artık, otonom su altı aracı (AUV) üreten ülkeler arasında sayılabilir.

Negev'in Ben-Gurion Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen HydroCamel II, adlı otonom su altı aracı Beer-Sheva şehrinde düzenlenen NexTech Konferansı 2017'de görücüye çıktı. HydroCamel II'nin üreticileri, aracın diğer su altı araçlarının yapamadığı şeyleri yaptığını iddia etti.

Üniversite hocalarından Prof. Hugo Guterman, HydroCamel II ile ilgili yaptığı açıklamada, aracın yüksek seviyede manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve dikey dalış yapabilme gibi özelliklerinin bulunduğunu söyledi. Guterman, bu özelliklerin şimdiye kadar sadece uzaktan kumandalı araçlarda bulunduğunu ancak onların da güç için ana gemiye bağlı olması gerektiğini belirtti.

HydroCamel II'nin sonar sistemler, kameralar vb. birçok donanımın entegre edilebileceği bir yapıya da sahip olduğu belirtilirken aracın özellikle askeri, petrol-gaz ve deniz araştırmaları için kullanılabileceği söylendi. Üretilen teknolojiyi ticarileştirmek için de BG Robotics adlı bir şirket kuruldu ve diğer aynı kategorideki su altı araçlarıyla rekabet içerisine girileceği açıklandı. Sizce, HydroCamel II askeri, enerji ve çevre temizliği alanlarından hangisinde daha çok kullanılacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.