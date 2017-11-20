Harry Potter'ın Görünmezlik Pelerini Gerçek Mi Oluyor?

Harry Potter'ın içine girdiğinde görünmez olduğu 'görünmezlik pelerinini' daha önce duymuşsunuzdur. İsrailli bilim insanları görünmezliğin nasıl gerçekleşebileceğini açıklayan bir teori geliştirdiler ve teorilerini kanıtlayabilecekleri bir prototip için çalışmalara başladılar.

İnsanların ve hayvanların görme kabiliyeti, bir kaynaktan çıkan ışığın nesnelere çarptıktan sonra gözümüze yansıması ve beynimizin bunu yorumlamasından ibarettir. Dolayısı ile ışık, çarptığı nesne tarafından soğurulur, yansıtılmayacak şekilde kırılırsa da o nesneyi göremeyiz.

İsrailli bilim insanları, ışığı kırarak üzerinde bulunduğu nesnenin görünmemesini sağlayan bir ‘görünmezlik örtüsünü’ teorik olarak geliştirmeyi başardıklarını açıkladılar. Eğer teori başarılı olursa gelecekte Harry Potter’ın görünmezlik pelerini gerçeğe dönüşebilir.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Negev Ben-Gurion Üniversitesi’ndeki bilim insanları, üzerinde bulunduğu nesneye gelen ışığın yönünü değiştirerek nesnenin görünmemesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirdiler.

Araştırma ekibinden Dr. Alina Karabchevsky, ‘Herhangi bir nesnenin üzerine konulduğunda ışığın yönünü değiştirerek nesnenin görünmez olmasını sağlayan yapay bir madde geliştirdik. Bu yapay madde, ışığın nesnenin etrafında kırılmasını, böylece nesnenin görünmemesini sağlıyor.’ dedi.

Karabchevsky, çalışmaları sonucunda geliştirdikleri teorinin, kırılma indisi 1,3 olan silindirik nano parçacıkları görünmez hale getirebileceğini söyledi. Kırılma indisi 1,3’e yakın olan en bilinen madde ise yaşamın kaynağı olan su. Araştırma ekibinin yeni hedefi, teorilerini kanıtlayabilecekleri bir prototip geliştirmek.