Corephotonics adındaki İsrail merkezli bir teknoloji firması, dünyanın en değerli firması Apple’ın iPhone 7 Plus ve 8 Plus cihazlarında kullandığı çift kamera teknolojisinin patent ihlali olduğunu ve kopyalandığını söylüyor.

Apple, son iki iPhone serisi üyesinin üst versiyonlarında ve iPhone X’da çift arka kamera teknolojisini kullandı. Elbette çift kamera teknolojisi, mobil teknoloji dünyasına Apple’ın cihazlarıyla girmedi. Fakat çift kameralı telefon tasarlayan her firma, içine kendine özgü özellikler ekleyerek sistemi bir nevi o markaya has hale getiriyor. Bugün piyasadaki amiral gemilerinin neredeyse hepsi çift arka kameraya sahip.

Apple, çift kamera teknolojisini daha verimli kullanmak adına farklı işler deniyor. Portre modu, farklı değerlerdeki diyafram açıklıkları ve geniş açı oranları her cihazda az da olsa değişiyor. doğru iPhone 7 Plus ve 8 Plus’ın kameraları ortaya gerçekten tatmin edici sonuçlar çıkartıyorlar. Bu performansı gören tüketiciler de bir sonraki iPhone için gittikçe heyecanlanıyorlar. Nitekim heyecanlanmayan bir şirket var ve bu şirket Apple’ın doğrudan rakibi bile değil.

Corephotonics isimli İsrail merkezli bir firma, mobil cihazlar için kamera sistemleri geliştiriyor ve bu konuda uzmanlığıyla biliniyor. Firma, iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerinde Apple’ın patent ihlali yaptığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor. Hatta yetkilileri eğer mahkeme sonucunda bunu ispat edebilirlerse Apple’dan milyonlarca dolar para alacaklarını söylüyor.

Şöyle bir durum dışarıdan baktığımızda durum cidden karmaşık geliyor. Apple’ın kendi adına aldığı ve Amerikan patent enstitüsü FFC’nin sitesinde yayınlanan çift kamera patentleri var. Corephotonics’in bu dava sürecinde eğer haklıysa, kendisinden bağımsız hiç bir firmanın çift kamera geliştiremeyeceğini ispat etmesi gerekiyor. Çünkü bu konudaki hukuki işlemler ayrıntılı kanıtlar beklerler ve bazen dava süreçleri yıllarca uzar.

Corephotonics dev bir şirket değil ve milyonlarca dolarlık cirosu yok. Apple ise 1 trilyon dolar sınırına yaklaştığı şu günlerde, hukuk masraflarından kaçınacak son şirket. Burada milyonlarca doları ödemekten bahsetmiyorum. İstediği an dünyanın en iyi şirket avukatını tutabilecek bir güce sahip. Bugüne kadar açılan binlerce patent davasıyla yüzlerce şirketi yemiş olabilir.

Corephotonics zamanında Samsung ve OmniVision gibi isimlerle çalışmıştı. Bu dava için neden Samsung ya da Huawei’ye gitmediğini fazla düşünmeye gerek yok. fakat eğer iddialar doğruysa ve İsrailli şirket durumu kanıtlamayı başarırsa Apple’ın başı biraz ağrıyabilir.