ISS'in Dolunay'ın Önünden Geçerken Elde Edilen Görüntüsü!

Bir fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya ile Ay'ın arasından saatte 28 bin kilometre hızla geçerken fotoğrafını çekmeyi başardı.

Bu günlerde geceleri gökyüzüne baktığınızda dolunayı rahatlıkla görebilirsiniz. Fakat bazen dolunay üzerinde gözünüz ile yakalayamayacağınız incelikte rastlantılar gerçekleşir. Bu rastlantılardan biri, fotoğrafçı John Kraus tarafından yakalandı.

Aşağıdaki fotoğrafın sol altında duran sivri köşeli siyah beneği görüyor musunuz? İşte o, insanlığın belki de şu ana kadar ürettiği en gelişmiş teknoloji ürünü olan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS).

ISS, saatte 28 bin kilometre hız ile ilerlemektedir. Bu nedenle Kraus’un, ISS’in Ay'ın önünden geçtiği sırada fotoğrafını çekmek için yalnızca 0.9 saniyesi vardı. Neyse ki 17 yaşındaki genç fotoğrafçı, ISS’in geçiş zamanını ve görüntüyü alabileceği konumu doğru hesapladı.

Kraus bu şahane fotoğrafı çekmek için bir Nikon D500 fotoğraf makinesi ve Nikkor 200-500mm f/5.6 lens kullandı. Fakat Dünya’nın ve Ay’ın dönüş hızları nedeni ile görüntüleri sabitlemek kolay değil. Bu nedenle bir adet de ekvatoral tripod kullandı.

Ekvatoral tripod, teleskop ya da fotoğraf makinenizi gökyüzündeki cisimlere sabitlemenizi sağlar. Kraus, fotoğraf makinesini Ay’a sabitledi ve mükemmel fotoğrafı yakalayabilmek için mümkün olduğunca fazla görüntü elde etmeye çalıştı.

Sonuç; genç fotoğrafçı John Kraus, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu içindeki 6 personeli ile birlikte Ay’ın önünden geçerken görüntülemeyi başardı. Bu fotoğrafı gerçekleştirmek için iyi bir fotoğraf makinesinden çok iyi bir araştırmacı olmak gerekiyordu.