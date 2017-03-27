Aynı Anda 1000 İş Başvurusu Yapabilen Yazılım Geliştirildi!

İçine bulunduğu işsizlik durumundan hakkıyla faydalanan arkadaşımız, herkesin derdine derman olacak bir yazılım geliştirdi.

İş aramak, gelen ilk telefon sonrasında yapılan sayısız görüşmeler sonucunda girilemeyen işler… Elbette firmalar kendi çıkarları adına en uygun adayı belirlerken zorlu süreçler planlıyorlar, en sonunda karar verdikleri kişi işi kapıyor. Ancak tüm bu süreçler, iş arayan ve bulumayan insanları içinden çıkılması güç zorluklar silsesine sokuyor.

Bu noktada şansı arttırmak için olabildiğince fazla iş başvurusu yapıp hızlanmak elbette mümkün. Fakat hayal edemeyeceğiniz kadar hızlı başvuru yapabildiğiniz düşünün: Mesela aynı anda tam 1000 adet, dile kolay.

2012 yılından bu yana kar amacı güderek çalışan Robert Coombs, büyük teknoloji şirketlerinde iş aramaya başladı. Bu firmalara yapılan başvuruların geliştirdikleri yazılımın (ATS) sayesinde adayları; akademik alan, iş tecrübesi gibi kriterlere dayanarak otomatik şekilde elediğini fark etti. Anahtar kelimeleri kullanan yazılım en uygun adayları sunarak firmalar için süreci hızlandırıyordu.

Coombs veri işleme, web içeriği oluşturma gibi işleri otomatikleştiren sistemler üzerine daha önce çalışmış birisi. Bu sefer iş başvurusu sürecini otomatikleştirmek için bir robot yazılım geliştirmeye karar verdi.

Robotunun ilk sürümü, kişiselleştirilmiş bir kapak mektubu ve özgeçmişini içeren farklı işe alma yöneticilerini hedef alarak özelleştirilmiş e-postalar gönderebiliyor. Bilmeyenler için hatırlatalım; başvurularda yazılan niyet mektupları ön plana çıkmanız için önemli bir noktadır. Söz konusu robot yazılım bunları gönderilen yetkiliye göre özelleştiriyor.



“Dışarı çıkıp bir kahve aldım ve döndüğümde 1300 başvuruyu tamamlamıştı”

Bu sonucu beklemeyen Coombus, robotun iyilileştirmelere ihtiyacı olduğunu tespit etti. Daha tatmin edici iş pozisyonlarını belirleyip başvurması için yazılımı daha da geliştirdi.

Robot, e-postaların konu satırlarında bulunan yazıları farklı kombinasyonlarla özelleştiriyor, faklı kapak mektupları ile CV’leri zenginleştirebiliyor. Gelen otomatik cevapları da kontrol edebilliyor.

Bir iş ararken kendi işini yarattı:

Coombs söz konusu başvuruların sonucunda tam 43 şirketten telefon aldı. Bu şirketler küçüktü ve genellikle ATS özgeçmiş filtreleme sistemine sahip değildi. Fakat yaklaşık 20 şirketle görüşme yapmayı başardı.

Şimdilik yeni bir iş bulmaktan vazgeçen zeki arkadaşımız, şu an kendi işine konsantre olmayı tercih ediyor. Bu yolla daha üst düzey pozisyonlar için farklı insanların kapısını çalacağından oldukça emin..

İş ararken bulamayıp işini kolaylaştırarak kendi işini yaratan arkadaşımıza tebriklerimizi iletiyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz :)