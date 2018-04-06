Bir markanın reklam yüzü olarak İstanbul'a gelen illüzyonist ve sosyal medya fenomeni Zach King, videolarını nasıl çektiğini basın mensuplarına gösterdi.

İlk olarak bir zamanların popüler 6 saniyelik video paylaşım uygulaması Vine’da yayınladığı esprili dijital illüzyon videoları ile hatırı satılır bir takipçi kitlesi oluşturan, daha sonra ise YouTube ve Instagram’da paylaştığı videolar ile milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Zach King, marka yüzü olarak bugün İstanbul’a geldi.

Boyner ve Dockers iş birliğinde Dockers’ın reklam yüzü olan Zach King, ayağının tozu ile basın mensupları ile bir araya geldi ve geçmişinden bahsetti. Burada izlemesi son derece keyifli videolarından bahseden King, daha sonra bu videoları nasıl çektiğini anlattı ve kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Henüz 28 yaşında olan Zach King, çocukluğundan bu yana meraklı olduğu video oyun ve film konusunda kendini geliştirerek 2008 yılında ilk profesyonel videosunu çekmiş. 2010 yılında Hewlett-Packard markasının gerçekleştirmiş olduğu bir yarışmaya katılarak Londra Film Festivali’nde ilk ödülünü kazanan King, 2012 yılında da YouTube’un NextUp Yaratıcıları ödülünü kazanmıştı.