İstanbul'a Yeni Sürücüsüz Metro Hattı Geliyor!

Yenikapı ve Kirazlı hattını Halkalı’ya kadar uzatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm hat üzerinde çalışacak 45 yeni sürücüsüz tren seti alacak.

Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı’ya uzatılması konusundaki çalışmaların sonuna gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Halkalı güzergahında da Üsküdar-Ümraniye hattında olduğu gibi sürücüsüz metroların çalışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu anda 13 istasyonu sahip olan Kirazlı-Yenikapı hattı, Halkalı’ya kadar uzandığında toplam 21 istasyona ulaşmış olacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak olan hattın uzunluğu ise 24 kilometreyi bulacak.

M1B hattının Halkalı’ya kadar uzatılmasıyla birlikte mevcut hat da teknolojik olarak yeniden elden geçirilecek. Yeni hatta kullanılmak üzere sürücüsüz olarak uzaktan kontrol edilebilen toplam 272 vagonlu 45 yeni tren seti alınacak. Yeni trenler, birbirine körüklerle bağlı olan altılı vagon setleri ile hizmet verecek.

Tamamen sürücüsüz olan ve uzaktan kontrol edilen trenlerin 90 kilometreye kadar hız limiti bulunuyor. Park alanına kendi kendine gidebilen trenlerin içlerinde akıllı telefonların şarj edilebileceği üniteler de bulunacak. Gelecek yıl hizmete girecek yeni trenler ile birlikte Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya, Halkalı-Yenikapı arası ise 39 dakikaya inecek.