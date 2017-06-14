İstanbul Boğazı Neden Turkuaz Rengine Büründü?

Gören herkesi mest eden İstanbul Boğazı’nın turkuaz rengine bürünmesine neyin sebep olduğuna dair NASA’dan bir açıklama geldi.

Eğer son günlerde İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı yakaladıysanız, boğazın tamamen turkuaz rengine büründüğünü fark etmişsinizdir. Sanki yeni keşfedilmiş bir yermiş gibi görünen boğazın bu değişimi hakkında NASA’dan açıklama geldi.

NASA’nın Aqua uydusu tarafından çekilen ve kurumun internet sitesinde yayınlanan fotoğrafın altına, bu görüntünün oluşmasına sebep olarak Karadeniz’de yer alan planktonlar gösterildi. Deniz yaşamına zarar vermeyen planktonların sebep olduğu bu renk değişiminin, geçtiğimiz yıllardakilerle aynı dönemde yaşandığı belirtildi. Planktonlar Karadeniz’in büyük bir kısmının da turkuaz rengine bürünmesine sebep olmuş, daha dar bir alan olması sebebiyle boğazın rengini daha belirgin olacak şekilde değiştirmişti.

Plankton nedir?

Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler. Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu planktonlar üretir, diğer kısmını bitkiler üretir.