İstanbul Boğazında Dev Tanker Yalıyı Yıktı!

İstanbul Boğazında Dev Tanker Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

Mısır'dan demir alan M/V VITASPIRIT isimli tanker İstanbul Boğazın'da bir dehşete yol açtı. 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde olan VITASPIRIT, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçtiği esnada makine arızası yaptı ve bir yalıya çarptı. Dümeni kilitlenen ve üzerinde Malta Bayrağı olan VITASPIRIT deniz akıntısıyla sürüklenerek, Beylerbeyi tarafında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Tanker'in çarptığı yalı ağır hasar görürken, kazada kimsenin yaralanıp yaralanmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer tarafından İstanbul Boğaz'ı çift taraflı deniz trafiğine kapatıldı.

Bu kaza görgü tanıkları tarafından videoya çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dev tankeri Ahırkapı istikametine doğru çekiyor. Ferzan Özpetek'in yönettiği ve Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler gibi önemli isimlerin rol aldığı İstanbul Kırmızısı filmi, enkaza dönen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda çekilmişti. Ayrıca yalının tarihi Osmanlı Devleti'ne kadar uzanmakta.

Kaza esnasında Boğaz Turu yapan kişiler tarafından kaydedilen o görüntüler (+18: görüntülerde küfür mevcuttur)

Yalının lüks organizasyon etkinliklerinde kullanıldığı ve kaza esnasında içeride çalışanların bulunduğu öğrenildi. Bu çalışanlardan bir tanesi cep telefonu kamerasıyla olan biteni kaydetti. Çalışanların yaşadığı büyük panik kameralara işte böyle yansıdı.