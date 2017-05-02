İBB, Jimmy Wales’e Dünya Akıllı Şehirler Fuarı için yaptığı daveti iptal etti. Wales yerine fuarda AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci konuşmacı olarak katılacaklar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Danışmanlığından yapılan açıklada şu sözler yer alıyor:

“Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, ‘World Cities Expo Etkinliği’ davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir”

Gittikçe popülerleşen ve çok ciddi bir endüstri desteğinin kurulmaya başlandığı akıllı şehir teknolojileri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “World Cities Expo İstanbul 2017”, bu konuda alanında önemli yere sahip kurum, kuruluş ve ülke temsilcilerinin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik sayesinde İstanbul akıllı şehir teknolojilerinin Türkiye basamağı için önemli bir tuğla sahibi olacak.

Geçtiğimiz hafta erişimi engellenen özgür internet ansiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales konuşmacı olarak konferansta yer alacaktı. Yapılan açılmanın ardından boşalan koltuğa gelecek iki yeni isim, AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci olarak açıklandı.

Önümüzdeki yüzyılda şehircilik anlayışının kökten değişeceği varsayımı hakkında günümüz teorileri arasındaki en mantıklı olanı desek yanılmayız. Söz konusu fuar bu alanda çalışmaya hazır ve bir şekilde parçası olmak için çaba harcayan birçok oluşumu bir araya getirmesi ile ön plana çıkıyor. Ancak ülkemiz özelinde Wikipedia yasağı ve Jimmy Wales'in geri çevrilmesi ile gündemde kalması umarız konferansın verimine etki etmez.