5 Öğrenci Bitcoin İle Uyuşturucu Satın Almaktan Gözaltında

“Bitcoin” ile Kanada ve İngiltere’den esrar ve bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisi, suçüstü yakalandı. 5 öğrencinin göz altına alındığı operasyonda 2'si tutuklandı.

Yurtdışından gelen kargoları gözetim altına alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri son 1 ayda 5 ayrı operasyon ile Kanada ve İngiltere’den gelen, üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargoları takip ettiler. Uzman ekipler, köpekler aracılığıyla paketlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim eden Gümrük Muhafaza Ekipleri ,1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişilerin, kargolarının içinde uyuşturucu çıkması üzerine öğrencileri suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre gözaltına alınan öğrencilerden Y.T. ve B.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tıp fakültesi öğrencisi C.K. ile M.Ç. ve M.B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tıp öğrencisilerinin, “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan tutuklamaya sevk edildiği, ancak ilk kez bu maddeyi kullanmak için aldığını, ithalat kastının olmadığını, pişman olduğunu söylediği ve bu nedenlerle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden Y.T.’nin ise Ümraniye’deki evinde yapılan aramalarda da az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca evde bir de kurusıkı silah bulundu. Öğrencilerin uyuşturucuları bitcoin ile ödeme yaparak satın aldığı öğrenildi. Açıkçası bitcoin oldukça pahalı bir para birimiyken, nasıl öğrenciler bu durumu uyuşturucu almak için kullanabildi biz şaşırdık doğrusu. Ancak daha ucuz bir kripto-para birimi üzerinden de alışveriş yapılmış ve bitcoin olarak lanse edilmiş olabilir. Yine de kripto-para birimleri takip edilirliği zor olduğundan böyle sıkıntıları da yanında getiriyor gibi. Sİz ne düşünüyorsunuz? Kripto para birimlerine daha sıkı kontrol uygulanmalı mı?