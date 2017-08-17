Beklenen İstanbul Depremiyle İlgili Korkunç Senaryolar!

Uzmanlar, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin ardından sahilleri 3 ila 6 metre yüksekliğinde tsunamilerin vuracağı uyarısında bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 'Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar' isimli çalışma, İstanbul’da oluşacak olası bir depremde 3 ila 6 metre yüksekliğindeki dalgaların binlerce kişinin yaşadığı sahilleri vurabileceğini gösteriyor.

Tsunami dalgalarının sahillere 8 dakika içinde ulaşabileceği öngörülüyor. Bu bilgiler dahilinde meclis üyeleri, İBB’ye Pendik’e yapılması beklenen 3 dolgu adanın nasıl bir risk oluşturabileceği sorusunu sordular. Gelen cevap ise 3.5 metre yüksekliğinde tsunami dalgasının beklendiği yönünde.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Serhat Yılmaz ise 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul’u yeterince hazırlayamadıklarını itiraf ederek şunları söyledi: “1999 depremi bize asıl önemli olanın afet öncesi risk azaltma çalışmalarının yapılması gerektiğini gösterdi. Fakat 18 yıldır birçok projeler hazırlanmasına ve yönetmeliklerin değişmesine rağmen bununla ilgili çok yol kat edemedik. Yani hem bina hem de toplumsal kapasite anlamında İstanbul'u yeteri kadar afetlere hazırlayamadık.”

Bu konuyla ilgili en infial yaratan açıklama ise Prof. Dr. Celal Şengör’den geldi. Türkiye’nin depreme hazır olmadığını, hele ki İstanbul’da olacak büyük bir depremin 1999 yılındaki depreme oranla çok ağır sonuçlarının olacağını söyleyen Prof. Dr. Şengör, “Deprem olduğu zaman İstanbul’u nasıl besleyeceksiniz? Yaralılara nasıl hizmet götüreceksiniz, insanlar nereye sığınacak? Hareketli iskelelerimiz hazır mı? Denizden besleyebilir miyiz İstanbul’u? Yapacak fazla bir şey yok, felaketi bekliyoruz. Bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” dedi.