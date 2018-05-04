İstanbul'da Bir Taksici UBER Şoförü Sandığı Kişiyi Bıçakladı

Ülkemizdeki UBER ve taksi gerginliği durmaksızın devam ediyor. Son olarak Fatih'te bir taksi şoförü, UBER şoförü sandığı bir kişiyi defalarca bıçakladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü, İstanbul'un Fatih ilçesinde yeni bir UBER ve taksici olayı yaşandı. Neredeyse aylardır periyodik olarak süren şiddet vakalarında bu kez taksi şoförünün, tartıştığı kişiyi UBER sürücüsü sanması sonrası bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu'nun sokağa hacı kafilesini indirdiği esnada, trafiğin bir süre kilitlenmesine sinirlenen ve servis şoförünü UBER sürücüsü zanneden taksici küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine servis şoförü aracın yanına giderek UBER şoförü olmadığını ve kendisine niye küfrettiğini sorarak aracına geri döndü. Yürürken elinde bir sıcaklık hissettiğini belirten Mustafa Aydınoğlu, o sırada elinden bıçaklandığını fark ettiğini söyledi.

Olay sonrası bayılarak hastaneye kaldırılan ve videodan da görebileceğiniz üzere yüzünde de bıçak izi bulunan sürücü hastaneden taburcu edildi. Ülkemizde giderek tırmanan bu gerginliğe son vermek için ivedilikle bir şeyler yapılması gerektiği kesin. Nitekim insanın aklına 'bir şeyler yapılması için daha fazla ne olması gerekiyor?' sorusu geliyor artık.