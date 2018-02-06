İstanbul merkezli kripto para ticareti yapan şirkette çalışan bir kişi, sahte hesaplar açarak çalıştığı şirketi dolandırdığı şüphesiyle tutuklandı!

Kripto para birimleri, özellikle de Bitcoin gibi en değerli olanları genel bir düşüşe geçmiş olsa da, hala oldukça değerli. Doğal olarak bir çok dolandırıcı ve hacker'ın da odağında. Ancak dünyada bu konuda bir çok haber duymuş olsak da, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan operasyonla birlikte, ülkemizde de bu gibi siber suç girişimleri olduğunu görmüş olduk.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de Bitcoin ticareti yapan 4 firmadan birinin, para yatırılmış gibi gösterilerek açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, firma çalışanı A.D'nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini çaldığı ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek üye yaptığı belirlendi.

Şüphelinin daha sonra dikkat çekmemek için şirket dışındaki bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli alım satım yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği tespit edildi. Şüpheli A.D.'nin daha sonra dikkat çekmemek için şirket dışındaki bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli alım satım yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği tespit edildi.

Ekipler, 4 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, A.D'nin de arasında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, A.D'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki arazi tipi lüks araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin geçmişte de benzer eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştırıyor. Kripto para ticareti, ülkemizde yeni yeni gelişen sektörlerden biri olsa da, bu tip durumlara karşın daha kapsamlı güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Zaten özellikle de Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı toplumsal bir güvensizlik söz konusuyken, böyle olayların olması geleceğin finans teknolojisine güveni zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?