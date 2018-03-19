Uber Sürücüsü, 10 Kişi Tarafından Hastanelik Edildi!

İstanbul, Çeşme ve Bodrum’da hizmet veren yolcu taşımacılık uygulaması Uber ve sarı taksi arasındaki gerilimin, şiddet boyutu artmaya devam ediyor. İstanbul Sarıyer’de dün gece yaşanan bir olayda bir Uber sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dişleri dökülene kadar dövülüp hastanelik edildi.

İstanbul’daki Uber ve sarı taksi rekabeti sonrasında yaşanan tehdit ve şiddet vakalarına dün gece bir yenisi daha eklendi. Sarıyer’deki bir konser salonundan çıkan müşterisini almaya giden Uber sürücüsünün Maslak’taki Ayazağa Caddesi’nde önü kesildi. 10 kişi tarafından ağır şekilde darp edilen sürücünün 3 dişi kırıldı.

Olayın ardından hastaneye giden 47 yaşındaki Uber sürücüsü Kemal Kuru, 34 AFS 630 plakalı minibüsü ile bölgede yolcu için beklediğini ve konser salonunun çevresindeyken çağrı aldığını iletti. Ardından salonun önüne giden Kuru, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından küfürlere maruz kaldı. Saldırganın fiziki müdahalesine karşılık veren Kuru, güvenlik görevlileri tarafından mekanın içine alındı.

İçeride de sözlü ve küfürlü saldırı devam etti. Bunun üzerine 10 kişi tarafından tekme tokat dövülen sürücü, dakikalarca darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içinde kalan Kuru’nun 3 dişinin kırıldığı belirtildi. Tedavisinin yapılması ardından darp raporu alan Kuru, en yakın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Uber sürücüsü olay hakkında “Bir an evvel bu menfur saldırıların durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdraklı olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar” açıklamasını yaptı.

Sarıyer İlçe Emniyet Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlatıp saldırganların peşine düştü. Bu saldırının sari taksi şoförleri tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz net değil.