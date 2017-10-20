iPhone 8 İçin İstanbul'da Uzun Kuyruklar Oluştu

Dün gece 00.00’dan itibaren fiziksel mağazalardan satışa sunulmaya başlanan yeni iPhone’lar için İstanbullular, uzun kuyruklar oluşturdular.

Turkcell gibi büyük operatörler, gece 00.00’dan itibaren Apple’ın yeni iPhone’ları 8 ve 8 Plus’ı satışa çıkarmaya başladılar. 4.199 TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya sürülen telefonları satın almak isteyenler, GSM şirketinin önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Özellikle de Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Turkcell GSM şirketinin önünde beklemeye başlayan müşteriler, mağazanın kapısının açılmasıyla birlikte iPhone 8 ile buluştular.

iPhone 8’i ilk satın alan kişi olan Asrın Köklü, ‘Aylardır bu telefonu bekliyordum, çok mutluyum’ dedi.

ABD’deki gibi haftalar öncesinden kamplar kurulmuş olmasa da gecenin bir vakti iPhone 8’e ilk sahip olmak isteyenlerin GSM mağazasının kapısında uzun kuyruklar oluşması, iPhone hayranlığının ülkemizde de varlığını net bir şekilde göstermiş oluyor.

iPhone 8'i almadan önce 'acaba iPhone X mu alsam?' ikileminde kalanlar için hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.