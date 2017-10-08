Uber ile sıkı bir rekabet içerisine giren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, lüks taksi uygulaması dahilinde 200 adet elektrikli Tesla satın alınacağını kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber ile kıyasıya bir rekabert içerisine girmiş durumda. Bu rekabet doğrultusunda, lüks araçlarla ulaşım hizmeti isteyen müşteriler için turkaz renkli 'lüks taksi' uygulamasını hayata geçirilmişti.

Yolcuların konforu için her türlü detayı düşünen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu araçlarıdaki taksimetrenin diğer araçlara göre yüzde 15 zamlı olduğunu duyurmuştu. Lüks taksi uygulaması hakkında bir takım açıklamalarda bulunan Taksiciler Odası Başkanı, bu hizmetin daha da geliştirilmesi amacıyla 200 adet elektrikli Tesla otomobilin bu yıl sonuna kadar İstanbul trafiğinde hizmete geçireceklerini müjdeledi.

Bu hizmet ile ilgili ilk somut adımlar geçtiğimiz hafta resmen atıldı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta turkaz renkli elektrikli Tesla, İstanbul trafiğinde hizmete geçmişti. Uber ile olan mücadele içerisinde önemli adımlara imza atan İstanbul Taksiciler Odası, altı yolcu kapasiteli 60 adet lüks minibüsü, Atatürk Havalimanı'nda kullanıma sunmuştu. Bu minibüsler ise müşterilerinden normal taksimetre ücretinin iki katı bir ücret alındığınında altını çizelim.

9 Ekim Pazartesi günü ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'ın Türkiye'deki faaliyetlerine son vermek amacıyla tepki toplantısı yapılacağını duyurdu. Uber'ın ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmak amacıyla açılan dava hakkında önemli açıklamalarda bulacak olan Taksiciler Odası, Uber'ın Türkiye'de kesin olarak hizmet vermesini istemediklerini belirtti. Sizce, Taksiciler Odası'nın bu hamlesi Uber faaliyetlerini nasıl etkiler? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?