The Times’ın haberine göre bu sabaha karşı turistlerin Airbnb ile konakladıkları eve 7 polis memuru tarafından bir baskın gerçekleştirildi. Buna sebep olarak birkaç durum gösteriliyor.

Uluslararası platformda ses getiren bazı servislerin Türkiye’deki çilesi bitmek bilmiyor. Önce geçtiğimiz yılın sonunda taksicilerin şikayeti üzerine Uber’e Türkiye genelinde yasak getirilmiş, yine Türkiye’de bir merkezi bulunmadığı ve haksız rekabet sebebiyle Booking’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi ise dünyanın en büyük konaklama rezervasyonu servislerinden olan Airbnb’nin Türkiye ayağında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz The Times’ın yaptığı habere göre Airbnb üzerinden İstanbul’da kiraladıkları bir dairede kalan İngiliz turistler, sabaha karşı 7 polis tarafından yapılan baskınla uyandılar. Polis ekipleri turistlerin pasaportlarına el koydu ve kendilerini bir saat boyunca sorguya çektiler. Turistler ise ne anlama geldiğini bilmedikleri Türkçe bir ifadeyi imzalayarak serbest bırakıldıklarını, olayların ardından para iadesi için ulaşmaya çalıştıkları ev sahibini bulamadıklarını söylediler.

The Times, Airbnb’ye ulaşarak turistlerin para iadesinin sağlandığını, baskına sebep olarak ise ‘kaçak çalışma’ ve ‘gergi ödememe’ gibi durumları örnek gösterdi. Hatırlayacağınız üzere aynı şikayetler Uber için de yapılmış, daha sonra servisin Türkiye ayağına yasak getirilmişti.

Airbnb, daha önce başta Berlin olmak üzere Amsterdam, Londra, New York, San Francisco gibi yerlerde illegal çalıştığı gerekçesiyle kesilen cezalarla gündeme gelmişti.