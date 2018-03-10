İstanbul'da Uber Aracı Kurşunlandı!

İstanbul'da UBER araçlarına yönelik şiddet girişimleri bu kez seviye atladı. UBER aracı kurşunlandı.

Geçtiğimiz günlerde müşteri gibi Uber sürücüsünü çağırıp döven taksiciler, daha sonrasında da bir Uber sürücüsünü hastanelik etmişti. Bunun akabinde de 12 taksicinin elinden zor kurtulan bir Uber sürücüsü haberini sizlerle paylaşmıştık.

Bugün gelen haber maalesef işin boyutunu artık tahammül edilemez seviyelere çıkardı. Müşteri bildirimi alan sürücü, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslarca silahlı saldırıya uğradı. Toplamda 4 kurşun isabet eden araçta yolcu olmaması can kaybını önlemiş oldu.

Bununla birlikte aracın sürücüsü Yunus Emre, direkt olarak polise haber vererek tutanak tutturdu. Gereken tedbir, güvenlik veya yasa neyse en kısa sürede düzenlenmesini ve Uber şöförleri ve müşterilerine olan bu baskının son bulmasını diliyoruz.