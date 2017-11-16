12 Milyon TL’lik Bitcoin Gaspının Kameralara Yakalanma Anı!

Önce Antalya’da işlenen ilk Bitcoin cinayeti haberi, ardından İstanbul’da gasp. Bitcoin, Türkiye’yle pek de hoş tanışmadı.

Bir iş adamı, 7 Kasım tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna giderek önce kaçırıldığını, ardından da 12 milyon TL değerindeki Bitcoin’in gasp edildiğini söyledi. Savcılığın verdiği talimat doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında iş adamının 6 Kasım’da saat 08.15 sıralarında polis yeleği giyen 2 kişi tarafından kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, silah zoruyla çeşitli otoparklara götürdükleri iş adamının Bitcoin hesabını kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından polisler, 10 Kasım’da eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek G.S ,U.K ,S.Ö ve H.Ö. ismindeki şüphelileri gözaltına aldılar. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucu 2 ruhsatsız silah, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, 3 tablet ve 6 Bitcoin cihazı ele geçirildi.

Şüpheli isimlerden G.S.’nin tam bir suç makinesi olduğu, 19 adet bilişim sistemi kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarından arandığı ve 10 farklı davadan 30 yıl hapis cezasının olduğu belirtildi. Şüphelilerin, bu yılın Ekim ayında İstanbul Büyükçekmece’deki bir işyerinden Bitcoin algoritmaları üreten 100 bin TL değerindeki 11 adet mining cihazlarını da gasp ettikleri tespit edildi.

Operasyon sonrası yetkililer, 12 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin’i sahiplerine iade ettiler. Gasp anına ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.