İstanbul'da Yaşanan Elektrik Kesintisi Sabotaj Olabilir!

Enerji Bakanlığı ülkemizde özellikle İstanbul'da yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı ve hasar tespiti için Emniyet'le çalıştıklarını belirtti.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde iki gündür yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar uzun süre elektriksiz kalmış, jeneratörü olmayan ya da jeneratörü yeterli seviyede enerji sağlayamayan birçok şirket mesai yapamamıştı.

Bu kadar büyük çaplı elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı hala merak konusuyken Enerji Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. "Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir." şeklinde yapılan açıklamayla enerji kesintisinin hava koşullarından kaynaklandığı üzerinde durulurken bu kesintinin bir sabotaj olabileceği iddiaları da gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, bakanlığın, "15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen" siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Hürriyet'in haberine göre BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de "benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı" alındığını ifade ederken, "tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını" söyledi.

Enerji Bakanlığı, bu sistemlerin yakın zamanda yenilendiğini ve bu kadar kısa sürede hasar alamayacağını, bu ihtimale ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile de araştırmalar yaptıklarını belirttiler.