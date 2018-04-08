Yaşanan Yalı Kazasının Ses Kaydı Olayı Aydınlattı

Dün itibarı ile İstanbul'da gerçekleşen ve tarihi yalıyı yerle yeksan eden kazayla ilgili yeni ve önemli bir bilgi yayınlandı.

Bildiğiniz gibi dün Maltra bandralı Vitaspirit isimli kuru yük gemisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yakınlarında, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak tarihi yalıyı adeta yerle bir etmişti.

Bugün ise yaşanan bu vahim kazayla ilgili yeni bilgiler ulaştı. Kaza yaşanmadan önce, çarpışmanın engellenmesi için geminin son anda demir attığı, buna rağmen dümenin çalışmaması ve motorun durması sonucu kazanın kaçınılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Bununla birlikte kaza öncesi telsiz kayıtları her şeyi açıklar nitelikte:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, tam yol geliyorum üzerinize.

Kılavuz kaptan: Sancak demiri funda (demir atma) edeceğim, kaptan etmiyor. “Bütün sorumluluk bende” diyor.

Kıyı Emniyeti: Harun kaptan dümen dinliyor (çalışıyor) mu şu anda?

Kılavuz kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti: Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma 3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Kılavuz kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı emniyeti: Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Kılavuz kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı emniyeti: Tamam bir an önce atın. 'Emergency' dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Kılavuz kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

Dün gelen, gemide klavuz kaptan olmadığı bilgileri bu şekilde açıklığa kavuşmuş oldu. Kılavuz kaptan elinden geleni yapmasına rağmen, geminin kaptanının dik başlı çıkması sonrası olay bu hale gelmiş gibi görünüyor.