Gelin ve Damada Bitcoin Aracılığıyla 30 Dolar Yollandı

İstanbul Avcılar’daki bir düğün töreninde, gelin ve damada arkadaşlarından takı olarak Bitcoin aracılığı ile 30 dolar yollandı.

İstanbul’daki düğün töreninde dünyaevine giren Demet Sarıaltun ile Enes Kolukırık çiftine, takı merasimi sırasında arkadaşları tarafından Bitcoin aracılığıyla 30 dolar yollandı. Damadın arkadaşı Bilal Temur, düğün hediyesi olarak önce geline 100 TL taktı.

Ardında damada doğru yönelen Temur, cebinden telefonunu çıkarak Bitcoin vasıtasıyla damadın hesabına 30 dolar yolladı. Yaptığının dünyada bir ilk olduğunu söyleyen, cep telefonuyla çekilen görüntülerin kişisel sosyal medya hesabından binlerce kez izlendiğini söyledi.

Olayı önceden tasarlamadığını, tamamen spontane geliştiğini söyleyen Temur, “Gelin hanıma 100 TL’lik bir takıda bulundum. Damada da Bitcoin olarak dolar bazında gönderdim. Gönderdiğim 30 dolar, bir gün sonrasında 35 dolar oldu. Gelindeki para ise hala sabitti" şeklinde konuştu.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.