BiTaksi, yarın gerçekleştireceği kampanya ile İstanbul'daki tüm kullanıcılarına 30 TL'ye kadarki tüm taksi yolculuklarını yalnızca 1 TL'ye indiriyor.

Taksiler ile yolcuları tek bir adreste buluşturan BiTaksi uygulaması, kullanıcılarına bulundukları yere taksi çağırma, sürücünün adını ve puanını görme, taksinin plakasını ve konumunu öğrenme gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar, yolculuk sonrasında şoförü puanlayabiliyor ve yolculukla ilgili yorum yapabiliyorlar.

Kullanıcılarına taksi yolculuğunu çok daha güvenli ve kolay hale getiren BiTaksi uygulaması, yarın (1 Mart Perşembe) gerçekleştireceği kampanya ile İstanbul’daki tüm kullanıcılarını taksi kullanmaya davet ediyor. BiTaksi’nin muhteşem kampanyası dahilinde tüm yolculukların bedeli yalnızca 1 TL olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi kampanyada bazı sınırlamalar bulunuyor. 1 TL’lik bedel, yalnızca 30 TL tutarın altındaki yolculuklarda geçerli olacak. 30 TL üzeri yolculuklarda ise yolculuk tutarından 29 TL indirim gerçekleştirilecek. Kullanıcıların nakit, kredi kartı ya da BKM Express ile ödeme yapması farketmeksizin indirimler tüm yolculara uygulanacak.