İstanbul'daki Hain Saldırı Üzerine Apple CEO'su Tim Cook'tan Anlamlı Tweet

Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul - Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısının ardından ülkemizin acısını paylaştığını söyledi.

Bildiğiniz üzere yılbaşı gecesinin ilerleyen saatlerinde İstanbul - Ortaköy'de bulunan en büyük gece kulüplerinden Reina'da yılbaşı eğlencesi esnasında hain bir terör saldırısı düzenlendi.

Saldırganın gece kulübüne girerek insanlara ateş açması üzerine 40'a yakın masum insan hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Bu durum üzerine sosyal medya tepkisini dile getirirken sosyal medyada yılbaşı gecesi masum insanların öldüğü hain terör saldırısına bir tepki de Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi. Tim Cook, paylaştığı tweette Türkiye'nin acısını paylaştıklarını söyledi.

Biz de bu vesileyle Webtekno ailesi olarak hayatını kaybeden herkesin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarız 2017 böyle devam etmeyen, güzel günler geçireceğimiz bir yıl olur.